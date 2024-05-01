Сколько белорусов занято на двух работах 1.05.2024, 21:17

Статистика Белстата.

В экономике страны занято 45,2% общей численности населения. Это 4,2 млн человек. Такие цифры привел Национальный статистический комитет ко Дню труда.

Большая часть – 56,9% – занята в частной собственности, 38,8% приходится на государственную собственность, оставшиеся 4,3% – в иностранном сегменте.

Среди работающих больше женщин (50,3%), чем мужчин (49,7%). Молодежь до 31 года в общей численности занятых занимает 20,5%.

Подавляющее большинство – 98,7% – трудится только на одной работе. Помимо основной, дополнительная занятость есть у 1,3%.

По статистике, почти все занятое население – 95,5% – работают по найму.

Самая многочисленная сфера в Беларуси – промышленность: в ней занято 23,4% работающего населения.

На втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов (13,7%).

Далее идут образование (11,1%) и сельское, лесное, рыбное хозяйство (10,1%). Замыкает топ-5 здравоохранение – в нем 7,9% работающих.