Под парламентом Грузии снова большой протест 1.05.2024, 22:47

1,052

Грузины протестуют против закона об «иноагентах».

Под парламентом Грузии снова собралась большая акция протеста против проекта закона «О прозрачности иностранного влияния», который только что приняли в предпоследнем 2-м чтении.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Протестующие встретили известие о принятии скандального закона во втором чтении криками «нет российскому закону», «рабы», «русские».

У заднего входа в парламент дежурит полиция, на прилегающей улице 9 Апреля находится спецназ и водометы.

В МВД заявили, что полиция «обеспечила безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента» и после того сняли кордоны вокруг законодательного органа.

Площадь перед парламентом заполнена людьми, туда продолжают подходить новые протестующие.