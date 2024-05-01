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Под парламентом Грузии снова большой протест

  • 1.05.2024, 22:47
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Под парламентом Грузии снова большой протест

Грузины протестуют против закона об «иноагентах».

Под парламентом Грузии снова собралась большая акция протеста против проекта закона «О прозрачности иностранного влияния», который только что приняли в предпоследнем 2-м чтении.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Протестующие встретили известие о принятии скандального закона во втором чтении криками «нет российскому закону», «рабы», «русские».

У заднего входа в парламент дежурит полиция, на прилегающей улице 9 Апреля находится спецназ и водометы.

В МВД заявили, что полиция «обеспечила безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента» и после того сняли кордоны вокруг законодательного органа.

Площадь перед парламентом заполнена людьми, туда продолжают подходить новые протестующие.

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