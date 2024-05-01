Под парламентом Грузии снова большой протест
- 1.05.2024, 22:47
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Грузины протестуют против закона об «иноагентах».
Под парламентом Грузии снова собралась большая акция протеста против проекта закона «О прозрачности иностранного влияния», который только что приняли в предпоследнем 2-м чтении.
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
Протестующие встретили известие о принятии скандального закона во втором чтении криками «нет российскому закону», «рабы», «русские».
У заднего входа в парламент дежурит полиция, на прилегающей улице 9 Апреля находится спецназ и водометы.
В МВД заявили, что полиция «обеспечила безопасный выход депутатов и сотрудников аппарата парламента» и после того сняли кордоны вокруг законодательного органа.
Площадь перед парламентом заполнена людьми, туда продолжают подходить новые протестующие.