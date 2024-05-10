На параде в Москве военачальники отказались отдавать честь Путину 9 10.05.2024, 8:06

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Высокопоставленные офицеры возглавляли парадные расчеты на Красной площади.

Вчера в Москве на Красной площади в ходе мероприятий, приуроченных к параду Победы, произошло сразу несколько казусов, в частности и с главой Кремля, пишет dialog.ua.

Все дело в том, что в момент, когда после парада Победы Путин подошел пообщаться со своими военачальниками, посетившими мероприятие, то некоторые из них не отдали честь российскому диктатору, о чем пишут российские средства массовой информации.

речь идет о двух военачальниках российской армии – заместителе начальника Рязанского училища ВДВ полковнике Сергее Молочникове, а также начальнике академии Министерства чрезвычайных ситуаций России генерал-лейтенанте Викторе Панченкове.

Они возглавляли парадные расчеты на Красной площади в Москве и не отдали честь Верховному главнокомандующему ВС РФ Путину, когда тот подошел к ним на разговор после мероприятий.

Насколько известно, Панченков до работы в МЧС проходил службу в танковых войсках. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Ранее до этого, до 2004 он возглавлял штаб танкового полка 34-й мотострелковой дивизии в Свердловской области.

Касательно же Молочникова, известно, что он является участником боевых действий на Северном Кавказе. Ранее он был командиром 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Также ранее он возглавлял учебный центр ВДВ в Омске и кафедру тактики Рязанского училища ВДВ.

Что интересно, оба они пояснили свои действия «строевым уставом».

Еще одним казусом на параде Победы в Москве можно назвать то, что кто-то из марширующих военных пытался «переобуться в воздухе» и потерял свою обувь.