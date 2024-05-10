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Лукашенко начал оправдывался перед военными за то, что ему стало плохо на параде в Москве

  • 10.05.2024, 8:55
  • 1,830
Лукашенко начал оправдывался перед военными за то, что ему стало плохо на параде в Москве

Диктатор рассказал о «колдыбании по завуголлях с Шойгу».

Диктатора Лукашенко, похоже, серьезно задело то, что блогеры и СМИ обратили внимание на то, что он, как и в прошлом году, не шел к Могиле неизвестного солдата возле Кремля вместе с Путиным и азиатскими и африканскими президентами, а был в куда менее престижной кампании.

Поэтому вечером на площади Победы разыграл сценку со своими военными, объясняя им, как такое случилось.

Прежде всего Лукашенко передал госсекретарю Александру Вольфовичу приветствие от Сергея Шойгу, что стало мостиком к изложению собственной версии той неприятной для него ситуации.

«Мы тягались там по завуголлях, и нас критиковать начали, что мы где-то колдыбали, отстали. Командующий Сухопутными войсками, он мне все рассказывает про СВО. Ну, я ж немножко в теме. И притом ночью мы заслушали доклад Герасимова, Шойгу и Бортникова о ситуации на фронте. Я абсолютно в теме. И они все мне рассказывают. А тут СВО-шники собрались, там их полсотни, фотографируются… Ну, мы с Шойгу и отстали там. Так они нас за это покритиковали. А мы сзади… Ну ладно, там не было жесткого такого протокола», — рассказал Лукашенко.

Напомним, год назад Лукашенко не смог пройти вместе с Путиным и другими гостями Кремля в Александровский сад, где находится могила Неизвестного Солдата. Белорусский диктатор попросил у Путина, чтобы его отвез туда автомобиль. Затем Лукашенко пропал из информационного поля.

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