Юрий Кмить: На Западе приняли решение, что с Лукашенко пора заканчивать 8 10.05.2024, 13:50

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Юрий Кмить

Фото: Facebook

Каким будет ответ на ядерные «учения» двух диктаторов.

Беларусь присоединяется к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил в Москве российский диктатор Владимир Путин. По его словам, дано соответствующее поручение министерствам обороны и генеральным штабам двух стран. Лукашенко пугает мир ядерным апокалипсисом.

Могут ли два диктатора пойти ва-банк? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем.

«Путина это страшно взволновало»

— Мы видим ответ Западу на эскалацию Эмманюэля Макрона. Президент Франции в последнее время активно раскачивал тему возможного введения войск НАТО на территорию Украины. Мы знаем, что у него заканчивается президентский срок, а третий раз он не может баллотироваться, поэтому Макрон примеряет на себя роль нового лидера Европы.

Великобритания уже не является членом Евросоюза, а в Германии кризис лидерства после Ангелы Меркель. Партия Шольца теряет популярность. Cкорее всего, на следующих выборах снова христианские демократы придут к власти. В этот момент фигура Макрона выглядит более организованной, он является претендентом на лидерство в Европе. Макрон амбициозен, еще достаточно молодой, хочет выстроить себе роль такого французского Наполеона Бонапарта в борьбе с Россией, но с претензией на победу. Политически президент Франции уже стал на этот путь.

Путина это страшно взволновало, он понимает, что может на самом деле дойти до размещения войск НАТО в Украине. С другой стороны — он видит, как Байден зачеркивает все «красные линии», которые рисует Россия. У них сейчас идет своеобразная игра — Путин рисует «красные линии», а Байден их закрашивает.

России уже кроме ядерного оружия нечего предложить. Чем еще Кремль может пугать? Применением? Этого никто не поймет, это будет война против всех. Китай один из первых четко сказал, что не допустит, не принимает и не будет принимать даже шантажа ядерным оружием, не говоря уже о более высоких уровнях эскалации.

У Путина остались только две опции — это боевые учения с ядерным оружием и угроза прямого применения. Но он боится его использовать, так как может произойти то, что часто случается с ВКС России. Бомба с ядерным оружием может упасть на территории России, какое-нибудь крепление может выпасть, может быть авария самолета из-за неисправности. Он забомбит этим ядерным оружием сам себя.

«Внутри Лукашенко надеется, что Путин доиграется»

Что делает Лукашенко? Он играет в игру с Путиным, который говорит: «Иди в Украину, помогай мне ее захватить». На что Лукашенко отвечает: «Нет-нет. Мы не в Украину, мы с Польшей воюем, с Западом. Беларусь под угрозой вторжения со стороны Литвы и Польши». Он специально выбрал поведение такого идиота, чтобы защищаться от давления Путина.

Подыгрывание всем этим дурным идеям Путина, направленным против Запада, для Лукашенко всего лишь способ не помогать в войне против Украины. Он же должен показать работу, что занимается запугиванием Запада вместе с ним, а заодно берет военные заказы, получает финансирование. Лукашенко даже хвалится тем, что он соучастник, соагрессор.

Но внутри Лукашенко надеется, что Путин доиграется с этим, Россия начнет падать, а тогда у него появится возможность вести самостоятельную политику. Он побежит на Запад, упадет на колени и скажет: «Я ему войск не дал, я его, идиота, дурил, я над ним смеялся. Я с вами был, вы что, не понимаете, это все было ирония и сарказм». Ну просто «95 Квартал» в исполнении Лукашенко, только на белорусской политической сцене. Вы увидите, мы до этого доживем, как он будет это все объяснять.

«Это последнее предупреждение»

— Как Запад должен отреагировать в этой ситуации, стоит ли верить белорусскому диктатору?

— Запад все понимает и соответственно реагирует, он просто не обращает внимания на Лукашенко. Вы видели, чтобы кто-то из западных лидеров вообще как-то комментировал его действия? Никто не считает нужным даже комментировать весь этот бред от Лукашенко.

Они уже устали и приняли для себя решение, что пора с ним заканчивать. Поэтому при встрече лидеры Запада донесли свою позицию лидеру Китая, там выработана целая база переговоров. И эту позицию Си Цзиньпин выдаст 13 мая Путину, причем в таком варианте, что это последнее предупреждение. Мол, я тут стараюсь спасти твою репутацию, пытаюсь выбрать для тебя лучшую позицию из возможных, все следующие предложения будут куда хуже того, что ты сегодня получил.

Си приехал во Францию, чтобы выторговать себе плюшки, за которые он поставит условия Путину. Причем Си выиграет от обеих сторон — от Америки и Европы получит свои преференции за участие в переговорах и давление на Путина, а от него свои преференции в виде экономических благ. Западу лидер Китая говорит: «Вот, я только из-за нашей большой дружбы, из-за нашего большого торгового оборота иду давить на своего партнера и союзника. Вы не думайте, что я с вами, я просто оказываю вам услугу, но вы мне за это должны то, то и то сделать». А Путину Си рассказывает, что он его друг и союзник, который выторговывает для России лучшие условия.

«Мы сейчас наблюдаем начало агонии путинского режима»

Вы все это увидите после 13 мая, какое лицо будет у Путина и какие будут последствия переговоров с Китаем. Если Путин не поймет, что это последнее предложение, будет предоставление Украине ракет дальностью в тысячу километров, полторы тысячи километров, «Томагавков», F-22, F-35 и дальше по списку.

Америка заняла очень жесткую позицию по экономической блокаде России на территории китайской экономики, на территории турецкой экономики, территории экономики Саудовской Аравии. Постепенно сдавливается возможность Путина получать санкционные товары, банковские переводы, идут разговоры о блокировке выходов из Балтийского моря «серых» танкеров с нефтью.

Путин уже понял, что никакой шантаж не дал своего результата, что его просто перестали бояться, и это его испугало. Мы сейчас наблюдаем начало агонии путинского режима, которая, к сожалению, будет продолжаться еще долго, потому что его упертость всем известна.

Один из вариантов дальнейшего развития событий — Путин может и дальше дотягивать эту планку эскалации до наивысшего уровня, угрожая отстрелить себе ногу, потому что военный потенциал России технически опасен для собственного населения.

Вы знаете, что последний год, в котором происходило производство боевого плутония в СССР, был 1991-й. Научно обоснованный срок действия всех этих ядерных веществ, изученный специалистами, это 30 лет. Уже прошло 34, неизвестно, как они будут вести себя дальше. Просто советские ученые не дошли до такого уровня прогнозов, не было столько времени. Российские ученые все это утратили, там нет такого потенциала, который имел Советский Союз.

Стоит также отметить, что Россия не имеет своего ядерного оружия, это ядерное оружие Советского Союза, которое принадлежало 16 республикам. Казахстан, Украина и Беларусь отказались от того ядерного оружия, которое им не принадлежало, но было на их территории, взамен требуя гарантий безопасности. Для Украины это был Будапештский меморандум. Что в итоге получила Украина — мы знаем. Это война и подлость со стороны России.

И по логике этого меморандума, мир должен вернуть Украине ядерное оружие, а у России забрать советское. Россия получила украинские ядерные боеголовки, но не выполнила свою часть договора по гарантиям безопасности. Из этого следует, что любой из лидеров четырех стран — Китая, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов — может это припомнить и сказать: «Мы должны вернуть ядерное оружие Украине, потому что она в обмен на безопасность его добровольно отдала, но получила войну». Здравый смысл подсказывает, что Россия должна лишиться запасов советского ядерного оружия из-за своего неадекватного поведения, агрессии и неумения им пользоваться.

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