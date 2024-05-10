Мобильные операторы приготовили белорусам очередные сюрпризы 1 10.05.2024, 17:07

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Которые скажутся на кошельках клиентов.

Мобильные операторы вводят очередную порцию изменений. К примеру, компания МТС повысит многие тарифы на услуги в роуминге, пишет zerkalo.io.

Компания МТС с 15 мая вводит изменения, которые касаются добросовестного использования мобильного интернет-трафика.

«При возникновении оснований полагать, что абонентом совершается недобросовестное использование предоставленного интернет-трафика, МТС оставляет за собой право рекомендовать ему ограничить потребление, а в случае неисполнения рекомендаций компании скорректировать скорость интернет-трафика до конца месяца», — рассказали в контакт-центре компании.

«Кроме этого, с 15 мая изменяется стоимость на отдельные услуги для физических и юридических лиц: услуги в роуминге, международную связь, а также на другие сервисные услуги, — сообщает мобильный оператор. — Повысится стоимость услуг фиксированного интернета для физических и юридических лиц, а также услуг по организации корпоративных сетей».

К примеру, услуга «1 ГБ за границей» (предполагает интернет-трафик такого объема) сейчас стоит 21,5 рубля за 7 дней, а с 15 мая — на один рубль больше. Тариф «5 ГБ за границей +» на 30 дней подорожает на 2 рубля — до 47 рублей.

Компания А1 анонсировала, что с 21 мая VOKA прекратит поддержку своего приложения для SMART TV с версиями webOS ниже 4.0 и Tizen OS ниже 3.0. «При этом приложение продолжит работать, но без дальнейших обновлений, — предупредили в А1. — Также с 21 мая функционирование приложения VOKA для Android OS продолжится на версии не ниже Android OS 7.0».

Мобильный оператор life:) в своем приложении запустил новый раздел «миссии», где пользователи могут заработать специальные бонусы. «Здесь вы найдете разнообразные задания, за выполнение которых будут начисляться интернет-трафик, минуты на звонки во все сети и другие бонусы, — сообщает компания. — Участвовать в миссиях могут только наши абоненты — физические лица на любых тарифных планах».