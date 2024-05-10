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Лукашенко уволил с должности начальника Генштаба

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  • 10.05.2024, 18:33
  • 6,466
Лукашенко уволил с должности начальника Генштаба
Виктор Гулевич

Гулевич занимал этот пост с марта 2021-го года.

Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны, сообщает пресс-служба диктатора.

Согласно указу Лукашенко, Гулевич уволен с военной службы в запас якобы по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее 11 марта 2021 года Лукашенко назначил его на должность начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны.

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