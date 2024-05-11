Ночью над Беларусью можно было увидеть северное сияние
- 11.05.2024, 8:38
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Фотографии потрясающего зрелища заполонили соцсети.
В пятницу, 10 мая, жители Беларуси, а также соседних стран могли наблюдать северное сияние. Фотографии потрясающего зрелища заполонили соцсети.
Такое редкое для наших широт явление можно было увидеться благодаря сильной магнитной буре. Ожидается, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.
Помимо Беларуси, северное сияние можно было увидеть в Литве, Польше, Украине и России.