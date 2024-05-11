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На Земле началась сильнейшая за 20 лет магнитная буря

  • 11.05.2024, 10:47
  • 2,060
На Земле началась сильнейшая за 20 лет магнитная буря

Ей присвоен максимальный уровень.

Магнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла высшего уровня G5. Она началась накануне вечером после серии вспышек на Солнце, шторм может продолжаться до 40 часов, сообщают космические институты России и США.

«Последнее явление уровня G5 произошло во время штормов на Хэллоуин в октябре 2003 года. Это событие привело к отключению электроэнергии в Швеции и повреждению трансформаторов в Южной Африке», — говорится в сообщении Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) США.

«На Земле магнитная буря уровня G5», — подтвердили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук.

За трое суток звезда выбросила в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы. Часть их слилась в пути в единый еще более крупный объект, который ударил по магнитному полю Земли.

Уровень G5 соответствует экстремально сильной магнитной буре. Во время нее могут возникать масштабные проблемы с объектами энергетики и космическими аппаратами. Полярные сияния, которые минувшей ночью видели беларусы и жители соседних стран, могут фиксироваться даже в тропиках.

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