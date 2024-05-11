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Лукашенко: Доллар вот-вот обрушится

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  • 11.05.2024, 10:55
  • 3,256
Лукашенко: Доллар вот-вот обрушится

Диктатор бредил об экономике стран Запада.

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами после празднования 9 Мая в Минске, спрогнозировал «скорый крах доллара».

«Им (странам Запада — ред.) чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар.

Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажках вся экономика. Надо — напечатали доллары. Говорят, если много денег, инфляция. Им плевать — инфляция на нас ложится», — бредил Лукашенко.

Диктатор считает, что евро и доллар уже никому не нужны:

«Они этого больше всего боятся. Я приводил пример — у них своих друзей нет. Вы помните, Европа свою валюту ввела — евро. Нормальная, крепкая валюта. Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар, одно и то же. Было до санкций.

Сейчас ни доллары, ни евро никому не нужны. Это уже не только в Беларуси и России — это во многих странах».

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