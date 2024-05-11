Российская ракета упала на Белгородскую область 6 11.05.2024, 19:40

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Есть пострадавшие.

Российская ракета могла упасть на Белгородскую область прошлой ночью, пострадали три человека, пишет ASTRA. Ранее белгородские паблики опубликовали видео пуска и падения ракеты над городом. Накануне информационное агентство «Бел.ру» удалило этот пост — это единственная публикация, которую издание снесло в своем канале с начала обстрела города, обратил внимание «Пепел».

Ранее МО РФ отчиталось о сбитии 21 ракеты РСЗО «Вампир» и девяти БПЛА над регионом прошедшей ночью. Как отмечает Telegram-канал «Аполитичность губит», на кадрах из Новосадового видна гигантская воронка, которая нехарактерна для РСЗО и дронов.