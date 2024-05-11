В Беларуси через Skype судили двух католических священников 11.05.2024, 20:09

Анджей Юхневич и Павел Лемех

Их обвинили в «диверсионной деятельности».

Суд над задержанными в Шумилино католическими священниками Анджеем Юхневичем и Павлом Лемехом состоялся 10 мая дистанционно. Как рассказали верующие изданию katolik.life, задержанных не привозили в суд и рассматривали их административное дело через скайп.

Результат суда верующим и духовенству не сообщили, однако известно, что священники остаются в заключении — это значит, что им был присужден административный арест.

Отца Анджея Юхневича и отца Павла Лемеха из ордена Миссионеров-облатов Непорочной Марии, которые служат в епархиальном санктуарии в Шумилино, задержали 8 мая.

Сообщения относительно заключенных священников выпустила польская провинция Миссионеров Облатов. Она пригласила к молитве «в связи с тяжелым положением» двух миссионеров, которые были задержаны, отмечается в сообщении.

Совместную молитву Розария назначили на вечер 10 мая «в интенции освобождения собратьев». Из этого также следует, что священники остаются за решеткой. Обеспокоенность ситуацией и свою солидарность выразил из Рима генерал конгрегации.

Ранее польская провинция сообщала, что, по ее данным, основанием задержания стало подозрение в некой «диверсионной деятельности».

Katolik.lif связался с провинцией с просьбой объяснить, что имеется в виду, так как в польском языке «dywersyjna działalność» может иметь разные смыслы. Однако там ответили, что не могут сообщить ничего, кроме официально опубликованной информации.

Кроме того, Katolik.life рассказали о еще одном задержании в Шумилино.

В тот же день, когда силовики приехали к священникам, только на несколько часов раньше, по месту работы задержали светскую верующую, прихожанку костела в Шумилино. Это молодая женщина, педагог, участница пастырства молодежи Витебской епархии, ранее была вокалисткой музыкальной группы. Сейчас она также находится в заключении в Витебске.

Кстати, несмотря на заключение, аккаунты задержанных в социальных сетях были активными днем 10 мая.