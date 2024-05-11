Поездка Лукашенко в Москву пошла не по плану 11.05.2024, 20:27

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И приобрела трагикомические нотки.

Прошедший в Москве парад в ознаменование 79-й годовщины Победы благодаря делегации во главе с правителем Беларуси приобрел трагикомические нотки, пишет «Салiдарнасць».

Довольно неожиданно одним из «героев» события стала собака Александра Лукашенко – шпиц Умка. Его фото на трибуне на Красной площади растиражировали российские пропагандистские СМИ (пресс-служба правителя Беларуси, «Пул первого» и белорусские госСМИ сделать это постеснялись).

За собакой на трибуне приглядывала личный врач политика Светлана Коношенко, которая рассказала, что шпиц на параде в Москве уже не первый раз. Рядом с ними сидели посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и бизнесмен Сергей Тетерин.

Эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Репке написал по этому поводу: «Высокопоставленных иностранцев не хватило из-за холодной погоды. Именно поэтому... быстро сделали главным гостем мероприятия животное – Умку, собаку».

Обозреватель «Коммерсанта» Андрей Колесников отметил: «На шпица Умку, конечно, все обращали внимание. Мало кто знает, что он участвует почти в каждой поездке Лукашенко вместе с сыном Николаем и другими близкими, но в этот раз Умка заслужил общее внимание, был выставлен без преувеличения напоказ. Внес то ли щемящую, то ли щенячью ноту».

В комментариях телеграм-канала Shot мнения разделились. Было немало отзывов в стиле «милота», но и немало высказываний, которые никак не могут понравиться властям России и Беларуси.

«И при этом в Беларуси ввели закон, что в магазин с собаками нельзя».

«Они вчера были у нас в ресторане. Собаку в коляске возили».

«Не хватает на трибуне еще попугая, енота, кота, жучка, паучка и медведицы – так и вижу Сталина на параде Победы с гламурным песиком. Совсем ох…ли – не с кем было дома оставить?»

«С собачкой на парад!? Это же не шоу и не опен эйр».

«Когда Умка побывал на двух парадах, а ты нет».

«Да присутствие шпица было очень необходимо».

«А че он еще козу не притащил?».