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Пожар уничтожил торговый центр в Варшаве

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  • 12.05.2024, 19:05
  • 3,674
Пожар уничтожил торговый центр в Варшаве

Торговцы говорят, что потеряли все.

В результате масштабного пожара в торговом центре, расположенном в варшавском районе Бялоленка, сгорела почти вся торговая площадь с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.

Об этом информирует RMF.

Торговцы объекта, которые собрались перед входом в центр, рассказали журналистам, что потеряли все. Власти уже предложили им помощь.

Пожарная бригада заявила, что огнем охвачено более 80% торгового комплекса, и привлекли 50 подразделений, в том числе специалистов по химическому и экологическому спасению, отмечает AP.

Представитель полиции сообщил агентству PAP, что никто не пострадал. Власти также разослали жителям Варшавы текстовое сообщение с предупреждением о пожаре и просьбой оставаться дома с закрытыми окнами.

Торговые центры и крупные магазины в Польше обычно закрыты в воскресенье из-за запрета на торговлю, который наложило предыдущее правительство.

Ранее сообщалось, что в польской столице Варшаве в воскресенье, 12 мая, вспыхнул масштабный пожар в торговом центре.

По сообщению пожарной службы, весь центр был охвачен огнем, а здание полностью уничтожено. Огонь быстро распространялся через легковоспламеняющиеся материалы, преимущественно текстиль.

К моменту прибытия пожарных практически все здание центра уже было охвачено пламенем. Крыша комплекса также частично обвалилась.

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