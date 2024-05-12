В Литве прошли выборы президента и референдум 12.05.2024, 21:04

Предполагается второй тур.

В Литве в воскресенье прошли президентские выборы и референдум об изменении статьи конституции, фактически запрещающей двойное гражданство. Избирательные участки закрылись в 20 часов по местному времени.

На выборах президента избиратели выбирали между восемью кандидатами. Среди них — действующий президент Гитанас Науседа, бывший председатель партии Христианских демократов Игнас Вегеле, премьер-министр Ингрида Шимоните, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Кандидату для победы нужно набрать больше 50 процентов голосов. Если ни одному из них этого не удастся, через две недели будет организован второй тур, где встретятся два кандидата, набравшие больше всего голосов.

На голосовании на референдуме граждане решают, стоит ли изменить 12 статью конституции страны, постулирующую, что никто, за исключением отдельных случаев, не может быть одновременно гражданином Литовской республики и другого государства. Поправка убирает это правило. Это должно позволить литовцам сохранять гражданство в случае получения паспорта другой страны.

Явка на голосовании составила чуть больше 59 процентов голосов. Для принятия конституционной поправки за неё должны проголосовать больше половины граждан страны, обладающих правом голоса.

Подсчет результатов ожидается после полуночи. Вегеле на пресс-конференции объявил, что он проходит во второй тур вместе с Науседой.