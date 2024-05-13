Ученые: У Млечного Пути больше галактик-спутников, чем ожидалось 3 13.05.2024, 15:52

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Что обнаружили астрономы?

Две карликовые галактики под названием Большое и Малое Магеллановы Облака являются хорошо известными спутниками Млечного Пути. Но ученые указывают на то, что на самом деле вокруг нашей галактики вращается как минимум 61 компаньон на расстоянии 1,4 млн световых лет. Для сравнения, ближайшая крупная галактика, галактика Андромеды находится на расстоянии 2,5 млн световых лет. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что таких галактик еще больше, но их еще нужно обнаружить.

В рамках нового поиска таких объектов были найдены 9 новых ранее неизвестных спутников Млечного Пути, что больше, чем ожидалось. При этом ученые изучили только 3% видимого неба, пишет Universe Today (перевод - «Фокус»).

Данные космического телескопа Gaia, который собирает точную информацию о местоположении астрономических объектов, позволяют предположить, что большинство галактик-спутников, которые вращаются вокруг Млечного Пути приблизить к нашей галактике относительно недавно. Пока точно неизвестно, будут ли они поглощены нашей галактикой или нет. Ученые надеются расширить наше понимание локальной Вселенной за счет первого детального поиска карликовых галактик-компаньонов Млечного Пути с помощью наземного телескопа "Субару".

Он находится на Гавайях и представляет собой телескоп диаметром 8,2 метра. До 2005 года это был крупнейший в мире однозеркальный телескоп с гигантским зеркалом. Во всех телескопах зеркала большего размера собирают больше света, что дает возможность видеть более тусклые объекты и более мелкие детали.

Краеугольным камнем исследования является стремление понять распределение темной материи. Концепция о том, что во Вселенной доминирует холодная темная материя, хорошо описывает крупномасштабную модель космоса. Но ей сложно описать структуру локальной Вселенной, предсказывая наличие сотен галактик-спутников Млечного Пути.

До недавнего времени было известно лишь о нескольких галактиках-спутниках, которые противоречили моделированию и это известно, как проблема дефицита карликовых галактик. Авторы надеются, что их исследование поможет найти ключ к пониманию этой проблемы. То есть вокруг Млечного Пути должны вращаться сотни галактик-спутников, но их пока не удалось обнаружить.

По словам ученых, предыдущие данные, полученные до 2018 года об участке неба площадью 676 квадратных градусов позволили обнаружить три кандидата на звание галактика-спутник. Данные за следующие 3 года с охватом 1140 квадратных градусов неба позволили найти еще двух кандидатов.

Моделирование предполагает, что в радиусе 10 парсеков от Млечного Пути должно быть 3,9 ± 0,9 галактик-спутников. Но вместо этого ученые обнаружили сразу 9 новых кандидатов. Таким образом проблема дефицита карликовых галактик уже находит свое решение. Галактик уже слишком много.

Ученые признают, что их исследование было основано на статистически небольшом количестве галактик-спутников и было сделано несколько предположений, основанных на их изотропном распределении. Чтобы продвинуться дальше, нужны исследования звезд в галактиках-спутниках и получение изображений с более высоким разрешением.