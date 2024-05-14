В российском Новочебоксарске горит завод «Химпром», связанный с армией РФ 4 14.05.2024, 16:59

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Огонь уже охватил значительные территории завода.

Во вторник, 14 мая, в российском Новочебоксарске (Чувашия) вспыхнул химкомбинат «Химпром», связанный с оккупационной армией России.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Причина возгорания на данный момент неизвестна, власти РФ пока хранят молчание. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы, огонь уже охватил значительные территории завода.

Над городом поднимаются клубы черного дыма. Есть ли пострадавшие при пожаре, не сообщается. Отметим, что во времена СССР химкомбинат «Химпром» был задействован в производстве химического оружия. На данный момент он производит более 200 наименований химических компонентов, часть из которых применяется в производстве вооружения, в том числе бронежилетов и касок.