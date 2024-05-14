Блинкен: Помощь США изменит ситуацию на фронте в Украине 3 14.05.2024, 18:31

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Энтони Блинкен

Часть новой военной помощи США уже прибыла в Киев.

Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, а часть находится «в пути», заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев во вторник, 14 мая. «Мы знаем, что сейчас тяжелое время (для Украины. - Ред.)», - сказал он, добавив, что американская военная помощь «должна по-настоящему изменить ситуацию в противостоянии (Вооруженных сил Украины. - Ред.) продолжающейся российской агрессии на поле боя».

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост по итогам переговоров с Блинкеном. По словам Зеленского, они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между двумя странами. «В частности, говорили о системах (ПВО. - Ред.) Patriot для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина, - написал украинский лидер. - Две установки Patriot для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизней от российского террора».

Кроме того, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, указал глава украинского государства. «Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала», - добавил Зеленский.

Он также поблагодарил американский народ и органы власти США за то, что они поддерживают украинцев в их борьбе за свободу и независимость.