Путин назначил новое правительство РФ 14.05.2024, 21:55

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Список.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров федеральных служб, сообщил Кремль.

Состав второго правительства Мишустина:

Денис Мантуров — первый вице-премьер

Татьяна Голикова — вице-премьер

Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства

Александр Новак — вице-премьер

Алексей Оверчук — вице-премьер

Дмитрий Патрушев — вице-премьер

Виталий Савельев — вице-премьер

Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Андрей Белоусов — министр обороны

Владимир Колокольцев — глава МВД

Александр Куренков — глава МЧС

Сергей Лавров — министр иностранных дел

Константин Чуйченко — министр юстиции

Антон Алиханов — глава Минпромторга

Михаил Дегтярев — министр спорта

Александр Козлов — министр экологии

Антон Котяков — министр труда

Сергей Кравцов — глава Минпросвещения

Оксана Лут — министр сельского хозяйства

Ольга Любимова — министр культуры

Михаил Мурашко — глава Минздрава

Максим Решетников — глава Минэкономразвития

Антон Силуанов — министр финансов

Роман Старовойт — министр транспорта

Ирек Файзуллин — министр ЖКХ

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования

Сергей Цивилев — министр энергетики

Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития

Максут Шадаев — глава Минцифры

Сергей Нарышкин — директор СВР

Александр Бортников — глава ФСБ

Виктор Золотов — директор Росгвардии

Дмитрий Кочнев — директор ФСО

Александр Линц — начальник Главного управления специальных программ президента

Большую часть кандидатур одобрила Госдума, другая часть — руководители силовых структур и министр иностранных дел — назначена на должности после консультаций с Совфедом.

Кандидатуры Путин выдвинул 12 мая.