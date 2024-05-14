Путин назначил новое правительство РФ
- 14.05.2024, 21:55
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Список.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров федеральных служб, сообщил Кремль.
Состав второго правительства Мишустина:
Денис Мантуров — первый вице-премьер
Татьяна Голикова — вице-премьер
Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства
Александр Новак — вице-премьер
Алексей Оверчук — вице-премьер
Дмитрий Патрушев — вице-премьер
Виталий Савельев — вице-премьер
Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном округе
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Андрей Белоусов — министр обороны
Владимир Колокольцев — глава МВД
Александр Куренков — глава МЧС
Сергей Лавров — министр иностранных дел
Константин Чуйченко — министр юстиции
Антон Алиханов — глава Минпромторга
Михаил Дегтярев — министр спорта
Александр Козлов — министр экологии
Антон Котяков — министр труда
Сергей Кравцов — глава Минпросвещения
Оксана Лут — министр сельского хозяйства
Ольга Любимова — министр культуры
Михаил Мурашко — глава Минздрава
Максим Решетников — глава Минэкономразвития
Антон Силуанов — министр финансов
Роман Старовойт — министр транспорта
Ирек Файзуллин — министр ЖКХ
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
Сергей Цивилев — министр энергетики
Алексей Чекунков — глава Минвостокразвития
Максут Шадаев — глава Минцифры
Сергей Нарышкин — директор СВР
Александр Бортников — глава ФСБ
Виктор Золотов — директор Росгвардии
Дмитрий Кочнев — директор ФСО
Александр Линц — начальник Главного управления специальных программ президента
Большую часть кандидатур одобрила Госдума, другая часть — руководители силовых структур и министр иностранных дел — назначена на должности после консультаций с Совфедом.
Кандидатуры Путин выдвинул 12 мая.