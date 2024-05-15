Экс-охранника Путина назначили главой Федеральной таможенной службы РФ 15.05.2024, 13:36

Валерий Пикалев

До этого он был вице-губернатором Петербурга.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева новым руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщила пресс-служба российского правительства.

С 2016 года должность главы ФТС занимал Владимир Булавин, но в феврале этого года он ушел с поста из-за достижения предельного возраста (70 лет). Временно исполняющим обязанности главы ведомства до сих пор был первый заместитель Булавина Руслан Давыдов.

Валерию Пикалеву 55 лет. Он окончил университет МВД и до перехода во власть возглавлял управление «В» службы безопасности президента ФСО. Управление занимается охраной резиденции президента Владимира Путина на Валдае.

После работы в ФСО Пикалев стал помощником полпреда в Северо-Западном федеральном округе, которым на тот момент был действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2018-м Пикалев работал зампредом правительства Новгородской области, а с 2018 по 2019 год — вице-губернатором Ленинградской области. На этом посту Пикалев занимался профильными для него вопросами безопасности.

С 2019 года Пикалев снова перешел под начало Беглова — получил должность вице-губернатора Петербурга. Он курировал работу комитетов по вопросам законности, по природопользованию и межнациональным отношениям, а также возглавлял администрацию губернатора.

После нападения России на Украину в 2022 году Пикалев стал курировать от Петербурга восстановление оккупированного Мариуполя. Отчеты об этом он выкладывал на своей странице во «ВКонтакте». В том числе Пикалев записывал видео из Мариуполя, на которых он выступал перед солдатами.

Накануне, 14 мая, Пикалев отрицал планы покинуть правительство Петербурга. «Я никуда не собираюсь, никуда не планирую. Поэтому все успокоились, выдохнули», — говорил он на фоне сообщений о том, что он может быть назначен врио губернатор Калининградской области.