Путин согласился на «мирный план» Китая 5 15.05.2024, 14:26

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И заявил, что «Запад хочет расчленить Россию».

Глава Кремля Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что «страны Запада отказались от «равноправного» диалога с Москвой по Украине и поставили себе целью «ослабить» и «расчленить» Россию».

В то же время Путин поддержал план Китая по мирному урегулированию кризиса, который был представлен в первую годовщину начала войны и содержит 12 пунктов. «Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение», — отметил он.

Более того, Путин назвал «реалистичными и конструктивными шагами» дополнительные принципы, которые председатель КНР Си Цзиньпин озвучил на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем в апреле. Они, как отметил Путин, «развивают идею о необходимости преодоления менталитета холодной войны».

Путин готовится посетить Китай 16–17 мая. Визит станет его первой зарубежной поездкой после начала пятого президентского срока. В Кремле уточнили, что Путин и Си обсудят вопросы партнерства, актуальные международные и региональные проблемы, а также определят направления «дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества». Результатом переговоров должно стать подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.