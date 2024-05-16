Белорус забил гол на третьей секунде со старта матча 16.05.2024, 12:46

Это один из самых быстрых голов в истории.

Автором гола стал Николай Иванов. Белорус играет за пятигорский «Машук-КМВ» на позиции полузащитника. Гол, который уже вошел в историю российского футбола, Иванов забил вчера в матче против «Химика». Игра прошла в рамках Второй лиги России, пишет onliner.by.

Иванов забил из центра поля почти сразу после свистка: таймер успел отсчитать три секунды. Видео гола выложили в официальном телеграм-канале турнира. В итоге матч закончился победой клуба, в котором играет белорус: 3:2.

Известно, что футболисту 24 года, он родом из Минска. В российский клуб перешел в феврале этого года. До этого успел поиграть в «Динамо -Минск», «Гомеле», «Ислочи» и других клубах. Также вызывался в юношеские сборные Беларуси.

Сейчас автором самого быстрого гола считается Райан Холл (играет за английский «Кройдон»): 2,31 секунды со старта матча. Причем игра прошла в феврале этого года — всю информацию передали представителям Книги рекордов Гиннесса. Вполне возможно, что белорус составит конкуренцию и войдет в историю мирового футбола.