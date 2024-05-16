Россия разместила ядерное оружие в Беларуси в 200 км от границы с Украиной 9 16.05.2024, 21:03

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Что известно.

Россия начала строить военную базу для размещения ядерного оружия в белорусском городе Осиповичи, расположенном в примерно 200 км от границы с Украиной, пишет газета The New York Times, которая проанализировала спутниковые снимки.

Строительство объекта началось в 2023 году. Часть построенных объектов имеет ряд особенностей, уникальных для ядерных хранилищ на базах внутри России. Так, новая особо охраняемая зона окружена тремя уровнями ограждений в дополнение к существующему периметру безопасности всей базы. Еще одним характерным признаком является крытая погрузочная площадка, соединенная со скрытым подземным бункером советских времен.

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен полагает, что постройка базы в Беларуси «похоже, призвана нервировать самые восточные страны НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе».

Ядерные боеголовки обычно хранятся рядом с военными базами, где имеются носители подобного оружия. Предполагаемое ядерное хранилище находится в том же городе, что и белорусские ракеты «Искандер», которые могут использоваться для запуска ядерных или обычных боеголовок. Россия поставила такие комплексы в Беларусь в 2022 году. Москва определяет тактические боеголовки как оружие с дальностью действия до 300 километров. Потенциально, подобная ракета способна поразить цель в странах Балтии, Украине и Польше.

В 2023 году, на базе Осиповичи были возведены новые заборы, чтобы создать зону повышенной безопасности, была реконструирована крытая территория, включая площадку для грузовиков, которая теперь имеет новую крышу, защищенную от наблюдения сверху. Подобные конструкции соответствуют ядерным хранилищам, которые использовали в СССР.

Бывший сотрудник Агентства по сокращению оборонной угрозы Пентагона Уильям Мун отметил, что подобный уровень модернизации базы напоминает ему российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел лично.

«Когда мы работали над их стандартами, они требовали, чтобы на объектах было тройное ограждение», — уточнил эксперт, добавив, что работал с Москвой по теме безопасного хранения ядерных боеголовок. По его мнению, на базе планируют построить жилые помещения для сотрудников воинской части, которая будет контролировать ядерное оружие. На снимках, которые есть в распоряжении издания, видны три новые постройки, предназначенных либо для администрации, либо для казарм, еще одну зону расчищают для возможного строительства.

В 2023 году, на базе Осиповичи в зону тройного ограждения был добавлен контрольно-пропускной пункт — крытая зона досмотра рядом с караульным помещением. По словам эксперта по контролю над вооружениями в калифорнийском Институте международных исследований Майкла Дуйцмана, такой тип конструкций стал уникальной особенностью российских ядерных объектов, «которых нет на других базах РФ».