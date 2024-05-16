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Видеохит: енот выбежал на поле во время футбольного матча в США

  • 16.05.2024, 21:59
Видеохит: енот выбежал на поле во время футбольного матча в США

Енота активно поддерживали трибуны.

Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити», его не могли поймать почти три минуты.

За енотом бегали сотрудники стадиона, у некоторых были в руках мусорные баки. Как пишет AFP, зрители в это время скандировали: «Енот, енот!».

Матч прервали почти на пять минут.

«Филадельфия» позднее сообщила, что енота после поимки передали «в хорошие руки» специализированной организации, которая выпустила его на свободу.

MLS в соцсети X назвала енота Ракиньо (от англ. racoon).

«Неофициально енот Ракиньо провел сегодня вечером на поле 161 секунду, что стало максимальным показателем для енота в истории MLS», — пошутили в лиге.

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