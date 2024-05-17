закрыть
17 мая 2024, пятница, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент

  • 17.05.2024, 11:02
  • 2,264
Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент

Нового главу российского Совбеза унизили.

Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже о визите российской делегации в Пекин.

По информации издания, Шойгу не хотели пускать в Дом народных собраний. Организаторов не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь зашла о членах делегации.

«И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отметил Колесников.

Шойгу прибыл с Путиным и российскими министрами в Пекин 16 мая. По информации Колесникова, на переговорах в узком составе Шойгу сидел по левую руку от Путина, а на расширенном заседании его не было, отметил РБК.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов