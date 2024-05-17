Польша начала возводить электронный барьер на реках на границе с Беларусью 1 17.05.2024, 11:36

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Длина плотины составляет 47 километров.

Началось строительство электронной плотины на реках Свислочь и Источанка на Подляшье. Это реализация очередных заявлений об укреплении восточной границы в связи с миграционным кризисом, спровоцированным белорусским режимом, пишет RMF24.pl.

На уже подготовленные строительные площадки привозятся специальные столбы. Часть из них уже есть на пограничной полосе, расположенной возле Свислочи и Источанки. На этих столбах будут установлены электронные устройства, которые будут способствовать мониторингу незаконных вторжений из Беларуси. Длина плотины составляет 47 километров.

Ранее сообщалось, что проектом предусматривалось установить на границе около 1800 камерных стоек, 4500 камер «день-ночь» и тепловизоров, а также специальных датчиков.

Также ведется работа по укреплению уже существующей пограничной ограды.