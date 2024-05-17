Эстонская разведка рассказала, пойдут ли россияне на Харьков 17.05.2024, 16:25

Обнародованы планы оккупантов.

Наступательная активность российских вооруженных сил в Харьковской области свидетельствует о создании буферной зоны, а не о намерении захватить Харьков, заявил командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии Анц Кивисельг.

Об этом сообщает ERR.

Он отметил, что войска РФ продвигаются вперед на Харьковском направлении, но все медленнее. Это говорит о желании оккупантов создать буферную зону. Кроме того, россияне атаковали и уничтожали важные мосты в районе Волчанска, что создало естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией.

«Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков», — сказал он.

Кивисельг отметил, что в прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500−2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 тысяч военнослужащих ВС РФ. Он предположил, что в ближайшее время группировка возрастет.

«Однако вряд ли Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 000 человек, что, согласно разным оценкам, является минимально необходимым нарядом сил для обеспечения захвата Харькова», — сказал он.