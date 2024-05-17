По Израилю выпущено 75 ракет 17.05.2024, 17:59

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Десятки из них перехвачены.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу, 17 мая, после полудня в ряде населенных пунктов на севере Израиля, пишут «Детали».

Среди населенных пунктов, где прозвучала сирена, кибуц Дан, Дафна и Кацрин (центр Голанских высот). В 15:04 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по израильской территории было выпущено 75 ракет.

Десятки из них (сколько точно, не указано) были перехвачены. Информация о пострадавших и об ущербе уточняется.

За несколько часов до этого ЦАХАЛ атаковал позиции ПВО «Хезболлы» в районе деревни Аль-Наджария. В результате этой атаки были убитые.