Таинственный взрыв в военной академии Петербурга: появились новые детали

Таинственный взрыв в военной академии Петербурга: появились новые детали3
- 18.05.2024, 8:12
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Причиной мог быть не только дрон.
В пятницу, 17 мая, в Военной академии связи им. С. М. Буденного, на Тихорецком проспекте российского Санкт-Петербурга, прогремел сильнейший взрыв.
У вуза собралось большое количество карет скорой помощи и пожарных машин.
Изначально российские ресурсы сообщили о якобы ударе беспилотника по военной академии.
Однако, судя по всему, информация не подтвердилась, передает dialog.ua.
Telegram-канал 112 позже написал, что «в подвале здания взорвался боеприпас». Он очень быстро удалил эту информацию, уточнив, что «причина происшествия устанавливается».
По предварительным данным, в результате таинственного ЧП в академии пострадали 5 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии.
Согласно обновленным данным, в результате взрыва пострадали 7 человек, двое из которых находятся в реанимации.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие «не носит террористического характера».
В Ленинградском военном округе подтвердили слухи о нештатном подрыве боеприпаса «в ходе работ». По их данным, речь идет о снаряде калибра 76 мм времен Второй мировой войны.