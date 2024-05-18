Таинственный взрыв в военной академии Петербурга: появились новые детали 3 18.05.2024, 8:12

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Причиной мог быть не только дрон.

В пятницу, 17 мая, в Военной академии связи им. С. М. Буденного, на Тихорецком проспекте российского Санкт-Петербурга, прогремел сильнейший взрыв.

У вуза собралось большое количество карет скорой помощи и пожарных машин.

Изначально российские ресурсы сообщили о якобы ударе беспилотника по военной академии.

Однако, судя по всему, информация не подтвердилась, передает dialog.ua.

Telegram-канал 112 позже написал, что «в подвале здания взорвался боеприпас». Он очень быстро удалил эту информацию, уточнив, что «причина происшествия устанавливается».

По предварительным данным, в результате таинственного ЧП в академии пострадали 5 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии.

Согласно обновленным данным, в результате взрыва пострадали 7 человек, двое из которых находятся в реанимации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что происшествие «не носит террористического характера».

В Ленинградском военном округе подтвердили слухи о нештатном подрыве боеприпаса «в ходе работ». По их данным, речь идет о снаряде калибра 76 мм времен Второй мировой войны.