Спутниковые снимки подтвердили уничтожение четырех самолетов РФ на авиабазе в Крыму

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение четырех самолетов РФ на авиабазе в Крыму2
- 18.05.2024, 20:08
Удар был нанесен американскими ракетами.
15 мая Украина нанесла удар недавно поставленными из США баллистическими ракетами ATACMS по аэропорту Севастополя «Бельбек», где базируется авиация Черноморского флота.
Удар получился результативным: судя по спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, кассетные боеприпасы ракет поразили как минимум один истербитель Су-27 и два истребителя- перехватчика МиГ-31.
Это первые МиГ-31, уничтоженные за время войны. Так же был поражен склад авиационного топлива и один истребитель МиГ-29.
Специально модернизированный МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет «воздух-земля» «Кинжал».