Спутниковые снимки подтвердили уничтожение четырех самолетов РФ на авиабазе в Крыму 2 18.05.2024, 20:08

Удар был нанесен американскими ракетами.

15 мая Украина нанесла удар недавно поставленными из США баллистическими ракетами ATACMS по аэропорту Севастополя «Бельбек», где базируется авиация Черноморского флота.

Удар получился результативным: судя по спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, кассетные боеприпасы ракет поразили как минимум один истербитель Су-27 и два истребителя- перехватчика МиГ-31.

Это первые МиГ-31, уничтоженные за время войны. Так же был поражен склад авиационного топлива и один истребитель МиГ-29.

Специально модернизированный МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет «воздух-земля» «Кинжал».

Следы пожара на месте, где до удара стояли МиГ-31

Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA

Поврежденный МиГ-29

Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA