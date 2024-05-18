закрыть
18 мая 2024, суббота, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение четырех самолетов РФ на авиабазе в Крыму

2
  • 18.05.2024, 20:08
Спутниковые снимки подтвердили уничтожение четырех самолетов РФ на авиабазе в Крыму

Удар был нанесен американскими ракетами.

15 мая Украина нанесла удар недавно поставленными из США баллистическими ракетами ATACMS по аэропорту Севастополя «Бельбек», где базируется авиация Черноморского флота.

Удар получился результативным: судя по спутниковым снимкам, опубликованным компанией Maxar, кассетные боеприпасы ракет поразили как минимум один истербитель Су-27 и два истребителя- перехватчика МиГ-31.

Это первые МиГ-31, уничтоженные за время войны. Так же был поражен склад авиационного топлива и один истребитель МиГ-29.

Специально модернизированный МиГ-31 может быть носителем гиперзвуковых ракет «воздух-земля» «Кинжал».

Следы пожара на месте, где до удара стояли МиГ-31
Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA
Поврежденный МиГ-29
Maxar Technologies / Reuters / Scanpix / LETA
Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов