ВСУ уничтожили передовые отряды россиян в Волчанске 19.05.2024, 9:29

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Оккупанты пытались сработать на опережение, но были ликвидированы.

Российские оккупанты продолжают наступление в Харьковской области, однако противнику не удалось просочиться вглубь украинской обороны. Деталями по этому поводу поделился боец ВСУ и глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телеканала «Еспресо.TV».

По его словам, если разобраться, то под городом Волчанск бойцы ВС РФ пытались воспользоваться моментом и сработать на опережение, тем самым пробраться ближе к позициям украинских защитников. Россияне думали, что это позволит им закрепиться и дождаться подхода основных сил.

«То есть, чтобы в начале создать плацдармы в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы. Эта тактика понятна, поскольку на оперативном или стратегическом уровне захватчики пытались усилить Купянское направление с двух сторон», — заявил Иван Тимочко.

Отдельно глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ добавил, что россияне пытались с флангов обойти Волчанск, однако в результате уже пятый день продолжаются бои на этом участке фронта.

Также оккупанты пытаются использовать авиацию, чтобы наносить по городу удары. В то же время, как считает Иван Тимочко, это не военный замысел, а демонстрация жестокости и попытка вынудить Силы обороны оттянуть резервы ближе к Волчанску с других направлений поля боя.

«По первому замыслу противник хотел понять, какие силы и средства мы имеем на этом направлении, насколько быстро можем реагировать и какова наша мощность. Бои за Волчанск будут продолжаться, потому что враг рассчитывал взять этот город как один из плацдармов. Но на сегодня даже передовые вражеские отряды, которые заходили в город, уничтожены», — подытожил боец ВСУ.