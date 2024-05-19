Все смартфоны с Android будут дольше работать от аккумулятора 1 19.05.2024, 13:04

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В чем секрет?

Каждая новая версия ОС Android предлагает множество новых интересных функций, которые рекламируются громче всего. Бывают также скрытые фичи, которые играют не менее важную роль в повышении качества работы вашего девайса. К примеру, c Android 15 смартфон сможет дольше работать в режиме ожидания.

Это усовершенствование было отмечено на недавнем ивенте Google I/O 2024, где Google представила вторую бета-версию Android 15.

Инженеры компании переработали принцип обработки фоновых задач системы, благодаря чему продолжительность работы без подзарядки может вырасти до 3 часов.

Ключевым моментом в этом улучшении является увеличение на 50% скорости перехода смартфонов в режим ожидания, если сравнивать с Android 14. Он активируется, если вы оставите устройство неподвижным на некоторое время и дисплей погаснет. В режиме ожидания приложениям ограничивается доступ к сети и ресурсоемким службам, что позволяет устройствам дольше работать.

Повышение автономности касается всех смартфонов, которые получат апдейт до Android 15, а также операционной системы для носимых устройств Wear OS 6, которая должна выйти в следующем году.

Также с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, «заморозит» неиспользуемые программы, а еще автоматически подключит смартфон к спутнику если нет связи. 15 мая Google выпустила Android 15 Beta 2 – ее можно установить на целый ряд смартфонов и не только Pixel.