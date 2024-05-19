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Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае РФ

  • 19.05.2024, 13:52
Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае РФ

И снес линию электропередач.

Днем 19 мая в Красноярском крае РФ сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия железнодорожный состав повредил линию электропередач.

Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

В результате происшествия с путей сошли пять вагонов грузового поезда и три цистерны. При этом вагоны перекрыли две линии движения, а также повредили линию электропередач.

Авария произошла в 12:50 по местному времени на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный – Уяр Красноярской железной дороги.

Представители РЖД заявили, что проверку происшествия начала транспортная прокуратура.

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