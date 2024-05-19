Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае РФ
- 19.05.2024, 13:52
И снес линию электропередач.
Днем 19 мая в Красноярском крае РФ сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия железнодорожный состав повредил линию электропередач.
Из-за аварии задержаны несколько поездов дальнего следования. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
В результате происшествия с путей сошли пять вагонов грузового поезда и три цистерны. При этом вагоны перекрыли две линии движения, а также повредили линию электропередач.
Авария произошла в 12:50 по местному времени на перегоне Красноярск Восточный – Сорокино двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный – Уяр Красноярской железной дороги.
Представители РЖД заявили, что проверку происшествия начала транспортная прокуратура.