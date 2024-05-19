Медведев обиделся на нейросеть6
- Телеграм-канал «День опричника»
- 19.05.2024, 18:36
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Умная колонка не захотела работать по кремлевской методичке.
Дмитрий Медведев опять напился и докопался до ИИ. Он устроил допрос с пристрастием боту YandexGPT, задавая каверзные вопросы о заморозке российских активов в США (видать, личное наболело), памятниках Бандере в Украине, приграничной территории и возмутился уклончивыми ответами нейросети.
«Спросили: "Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?". Ответила: "429 км". Спросили еще раз — включила дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», — посетовал Медведев.
Зампред Совбеза заподозрил менеджеров Yandex чуть ли не в госизмене и пригрозил им статусом иноагентов, если нейросеть и дальше будет работать не по кремлевской методичке.
Так и видим эту картину, как Медведев с бутылкой тосканского сидит пятничным вечером в своем особняке, а напротив — наконец-то достойный собеседник — штучный экземпляр робота Федора с интегрированным в него учебником Мединского и выпусками «Бесогона».
Телеграм-канал «День опричника»