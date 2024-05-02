Американец создал самый быстрый в мире автодом 2.05.2024, 9:46

Основой послужил Lamborghini Urus.

Скоростной кроссовер Lamborghini Urus стал основой для интересного проекта Overlander. Его превратили в оригинальный внедорожный автодом. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Camperghini.

Фото: скриншот / YouTube | Lamborghini Urus превратили во внедорожный автодом

Необычный тюнинг Lamborghini Urus выполнил блогер и путешественник Коннор из американского штата Колорадо. На авто он за год проехал 32 000 км и посетил 16 стран мира.

Конор в основном путешествует сам, поэтому в салоне Lamborghini Urus он установил раскладную односпальную кровать. Если ее сложить, то внутри появится место для 2-3 пассажиров.

К тому же, в багажнике нашлось место для бокса с мини-кухней, а на крыше установлен багажник, где Коннор перевозит запасное колесо и разнообразное снаряжение. Lamborghini Urus также оборудовали спутниковым интернетом Starlink.

Кроме того, кроссовер Lamborghini Urus подготовили к бездорожью. Ему немного увеличили клиренс, добавили лебедку и установили стальные колеса Klassik B OffRoad с внедорожными шинами. В перспективе Коннор планирует заменить бамперы, ведь они слишком низкие и на бездорожье он уже повредил задний диффузор.

Силовой агрегат Lamborghini Urus остался без изменений. 650-сильный V8 твин-турбо позволяет разогнаться до сотни за 3,6 с и развить 305 км/ч. Это самый быстрый в мире автодом.

Кроссовер оснастили внедорожными шинами

Фото: скриншот / YouTube

На крыше установлен багажник

Фото: скриншот / YouTube