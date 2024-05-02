Что произойдет с организмом, если пить кофе без кофеина 5 2.05.2024, 10:46

1,662

Пять интересных изменений.

Кофеин влияет на людей по-разному, и не все его хорошо переносят. Некоторые люди переходят на кофе без кофеина, чтобы наслаждаться вкусом кофе без последствий его влияния на организм.

Однако кофе также имеет множество доказанных преимуществ для здоровья, поэтому, вы можете задаться вопросом, не упустите ли вы всю пользу для здоровья, если будете пить только кофе без кофеина. Издание Parade узнало мнение диетологов по этому вопросу.

Так, зарегистрированный врач-диетолог Алексис Ньюман, доктор медицинских наук, говорит, что кофе без кофеина имеет так же много преимуществ для здоровья, как и обычный кофе. «Кофе без кофеина содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами. Эти антиоксиданты могут помочь уменьшить воспаление и стресс в организме», - объясняет она.

Как ежедневное употребление кофе без кофеина влияет на организм - пять последствий

1. Возможно, вы будете лучше спать

По словам диетолога Ванданы Шет, перейдя на кофе без кофеина, первым делом вы можете почувствовать улучшение сна, особенно если вы привыкли выпивать чашку кофе во второй половине дня. Научные исследования показывают, что употребление кофе с кофеином может сократить общее время сна на 45 минут и эффективность сна на 7%.

2. Вы будете меньше беспокоиться

Некоторые научные исследования показывают связь между употреблением кофе и повышенным чувством тревоги. Если вы боретесь с тревогой, стоит попробовать пить кофе без кофеина вместо кофе с кофеином.

С другой стороны, если вы привыкли пить кофе с кофеином каждый день, Ньюман говорит, что в течение первых нескольких недель вы действительно можете чувствовать депрессию и усталость. «Быстрое сокращение потребления кофеина может привести к синдрому отмены кофеина. Он может возникнуть через 12–24 часа после последней чашки кофе и длиться до девяти дней. К симптомам обычно относятся головные боли, тремор, усталость, депрессивное настроение, беспокойство и раздражительность. Однако следует помнить, что это временно и должно пройти после первых недель», - говорит она.

3. Это может снизить риск снижения когнитивных функций

Это связано с тем, что, как и кофе с кофеином, кофе без кофеина богат антиоксидантами, которые помогают предотвратить хроническое воспаление в мозге.

4. Это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Кофе без кофеина, как и кофе с кофеином, оба поддерживают здоровье сердца. При этом научные исследования показали, что кофе без кофеина содержит даже больше фенольной кислоты (антиоксиданта), чем кофе с кофеином, а фенольная кислота напрямую связана с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Ежедневное употребление кофе без кофеина может продлить вашу жизнь на несколько лет

Вы также не упустите преимущества кофе, способствующие долголетию, если будете пить кофе без кофеина вместо кофе с кофеином. Это связано с тем, что польза связана не с кофеином, а с антиоксидантами, витаминами группы B, магнием и калием, которые содержатся в обоих напитках.