Как у Человека-паука: ученые создали сверхпрочный клей 1 2.05.2024, 21:51

Материал выдержит вес до 60 кг.

Теперь не нужно ходить по лабораториям, пытаясь быть укушенными радиоактивными пауками — новая разработка теоретически позволит получить способность Человека-паука ползать по стенам. Ученые из Сингапура создали прочный и многоразовый клей из полимера с памятью формы, который прилипает к поверхностям и отделяется от них при изменении температуры, сообщает New Atlas.

Этот полимер называется E44 эпоксид. При комнатной температуре он представляет собой твердый и стекловидный пластик, но при нагревании становится мягким и резиновым. В таком состоянии он проникает в крошечные углубления и трещины другой поверхности, образуя очень прочные соединения, если его затем охладить. Для удаления материала нужно всего лишь снова нагреть его.

В тестах, проведенных учеными из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре, клей смог закрепиться на различных текстурах и не оставлял липких следов. В ходе экспериментов команда обнаружила, что наилучшая форма для этого материала — это ряд волосовидных структур, называемых фибриллами, шириной несколько миллиметров.

Например, в одной установке использовались фибриллы с поперечным сечением 19,6 кв. мм, каждая из которых выдерживала до 1,56 кг. Добавление большего количества фибрилл увеличивает максимальный вес, который может выдержать материал. Так, подушечка размером с ладонь из 37 фибрилл выдерживает вес 60 кг.

«Эта технология будет очень полезна в клейких захватах и альпинистских роботах и, возможно, однажды позволит людям взбираться по стенам, как настоящий Человек-паук», — сказал профессор ведущий автор исследования Джимми Ся.

Но доставать костюм из спандекса пока рано. Этот клей с памятью формы еще не готов к повсеместному применению. Для открепления от поверхности его нужно нагреть до 60, что с помощью фена занимает до минуты. После прижатия к поверхности требуется около трех минут, чтобы он достаточно охладился и зафиксировался. Это неудобно во многих случаях, хотя клей может подойти для промышленного использования, например, для роботизированных захватов, переносящих тяжелые грузы, если они не торопятся.

Команда ученых говорит, что при дальнейшей работе можно изменить эти параметры. Время ожидания можно сократить до нескольких секунд, а температуру переключения снизить до температуры тела. Стимулы для переключения материала из одного состояния в другое также могут быть разными, например, вместо температуры можно использовать электрический ток или свет.

У современного клея есть много недостатков. Он быстро изнашивается, оставляет следы и не работает одинаково хорошо со всеми предметами. Инженеры из США придумали, чем заменить привычный материал. Ученые использовали электричество вместо клея.