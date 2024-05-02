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В Братиславе тысячи людей протестовали против реформы общественного вещателя

  • 2.05.2024, 22:01
В Братиславе тысячи людей протестовали против реформы общественного вещателя

Словаки опасаются усиления контроля власти над СМИ.

Тысячи словаков 2 мая вышли на митинг в столице Братиславе в знак протеста против противоречивой реформы общественного вещателя RTVS, которое, как опасаются оппоненты, усилит контроль власти над СМИ.

Об этом говорится в публикации агентства АР.

Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», которая организовала протест, Михал Шимечка заявил перед собравшимися, что словацкой демократии «нужен сильный и независимый» общественный вещатель RTVS.

«Если Фицо получит контроль над RTVS, это будет означать решительный шаг на пути к Орбану и Путину», – сказал Шимечка.

Депутат от «Прогрессивной Словакии» Зора Яурова в свою очередь сказала, что словацкая власть не понимает сути общественного вещания, которое «заключается в защите демократии, верховенства права и свободы».

Коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания, которая, как ожидается, будет принята парламентом уже в июне.

Реформа предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации.

Инициативу, внесенную министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой, раскритиковали президент Зузана Чапутова, местные журналисты, оппозиция, международные медиа организации и Европейская комиссия.

В ноябре 2023 года Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во «враждебной политической позиции».

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