В Братиславе тысячи людей протестовали против реформы общественного вещателя
- 2.05.2024, 22:01
Словаки опасаются усиления контроля власти над СМИ.
Тысячи словаков 2 мая вышли на митинг в столице Братиславе в знак протеста против противоречивой реформы общественного вещателя RTVS, которое, как опасаются оппоненты, усилит контроль власти над СМИ.
Об этом говорится в публикации агентства АР.
Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», которая организовала протест, Михал Шимечка заявил перед собравшимися, что словацкой демократии «нужен сильный и независимый» общественный вещатель RTVS.
«Если Фицо получит контроль над RTVS, это будет означать решительный шаг на пути к Орбану и Путину», – сказал Шимечка.
Депутат от «Прогрессивной Словакии» Зора Яурова в свою очередь сказала, что словацкая власть не понимает сути общественного вещания, которое «заключается в защите демократии, верховенства права и свободы».
Коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания, которая, как ожидается, будет принята парламентом уже в июне.
Реформа предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации.
Инициативу, внесенную министром культуры Словакии Мартиной Шимковичовой, раскритиковали президент Зузана Чапутова, местные журналисты, оппозиция, международные медиа организации и Европейская комиссия.
В ноябре 2023 года Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во «враждебной политической позиции».