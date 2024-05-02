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Ученые назвали породы собак, которых чаще кусают клещи

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  • 2.05.2024, 23:46
Ученые назвали породы собак, которых чаще кусают клещи

Исследователи отследили истории болезни почти миллиона собак.

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) решили выявить породы собак, наиболее «любимых» клещами.

Как пишет Naked Science, в течение пяти лет они отслеживали истории болезни 905 553 собак, находившихся под ветеринарным наблюдением в различных клиниках Великобритании.

Ученые обратили внимание на такие факторы риска, как шерстяной покров, форма черепа, расположение ушей и масса тела. Кроме того, учитывали породу, ее чистоту, возраст животного, пол и многое другое.

Исследователи заметили, что у некоторых пород подобные случаи происходили чаще, чем у других. Больше всего их было у керн-терьеров, пуделей и голдендудлей. Риск оказался повышен также у парсон-рассел-терьеров, золотистых ретриверов и цвергшнауцеров.

Напротив, стаффордширских бультерьеров, ротвейлеров, чихуахуа и английских бульдогов клещи кусали реже остальных.

Интересно, что самцы чаще — в 1,24 раза — имели подобные проблемы, чем самки.

Клещи — большая проблема для владельцев собак. Они не только доставляют питомцу дискомфорт, но и переносят опасные заболевания, в том числе те, от которых четвероногий друг может погибнуть: пироплазмоз, бартонеллез, болезнь Лайма, гепатозооноз и эрлихиоз.

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