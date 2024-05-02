Ученые назвали породы собак, которых чаще кусают клещи 1 2.05.2024, 23:46

Исследователи отследили истории болезни почти миллиона собак.

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) решили выявить породы собак, наиболее «любимых» клещами.

Как пишет Naked Science, в течение пяти лет они отслеживали истории болезни 905 553 собак, находившихся под ветеринарным наблюдением в различных клиниках Великобритании.

Ученые обратили внимание на такие факторы риска, как шерстяной покров, форма черепа, расположение ушей и масса тела. Кроме того, учитывали породу, ее чистоту, возраст животного, пол и многое другое.

Исследователи заметили, что у некоторых пород подобные случаи происходили чаще, чем у других. Больше всего их было у керн-терьеров, пуделей и голдендудлей. Риск оказался повышен также у парсон-рассел-терьеров, золотистых ретриверов и цвергшнауцеров.

Напротив, стаффордширских бультерьеров, ротвейлеров, чихуахуа и английских бульдогов клещи кусали реже остальных.

Интересно, что самцы чаще — в 1,24 раза — имели подобные проблемы, чем самки.

Клещи — большая проблема для владельцев собак. Они не только доставляют питомцу дискомфорт, но и переносят опасные заболевания, в том числе те, от которых четвероногий друг может погибнуть: пироплазмоз, бартонеллез, болезнь Лайма, гепатозооноз и эрлихиоз.