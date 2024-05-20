В Могилеве задержан топ-менеджер строительной компании 1 20.05.2024, 14:59

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Якобы за взятки.

В Могилеве милиция задержала топ-менеджера строительной организации. Силовики утверждают, что за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что сотрудниками УБЭП УВД Могилевщины и Ленинского РУВД Могилева за систематическое получение взяток был задержан 37-летний заместитель генерального директора одного из ДСК. Было установлено, что мужчина оказывал содействие коммерческим строительным организациям в Минске, Могилеве, Могилевском районе.

В ведомстве сказали, что за свою работу, которая состояла в заключении договоров на поставку строительных материалов, производство монтажных работ, их своевременную оплату, фигурант получал незаконные денежные вознаграждения.

«Всего за год задержанный «заработал» около 100 тысяч рублей преступного дохода», - уверяют силовики.

Заведено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.