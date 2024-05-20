В Беларуси восемь недель подряд будут поднимать цены на автомобильное топливо 20.05.2024, 17:24

Первое подорожание — уже завтра.

Государственный концерн «Белнефтехим» сообщил, что во вторник, 21 мая, повысит цены на бензин и дизель.

Розничные цены на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро — 2,27 рубля, АИ-95-К5-Евро — 2,37 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,59 рубля, ДТ — 2,37 рубля.

«В последний раз цены на моторное топливо в Беларуси изменялись более года назад. За это время цена российской нефти для белорусских НПЗ выросла в 1,7 раза. Существенное изменение конъюнктуры нефтяного рынка не позволяет обеспечивать эффективную деятельность предприятий нефтепереработки на внутреннем рынке Республики Беларусь», — рассказали в «Белнефтехиме».

Отмечается, что комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине также приняла решение «о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на 8 копеек». Изменение будет проходить еженедельно с шагом в 1 копейку.