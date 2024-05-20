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В Польше за контрабанду сигарет у белоруса изъяли автомобиль

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  • 20.05.2024, 21:27
  • 2,282
В Польше за контрабанду сигарет у белоруса изъяли автомобиль

Сигареты обнаружила голландская овчарка Чика.

В Польше голландская овчарка Чика, обученная обнаруживать табачные изделия, нашла в автомобиле белоруса контрабандные сигареты, сообщили в Таможенно-налоговой службе.

Сотрудники службы остановили в Августове для проверки Ford с беларусскими регистрационными знаками. Они заподозрили, что в авто может быть спрятана контрабанда.

В обыске автомобиля участвовала голландская овчарка Чика, обученная обнаруживать табачные изделия. Собака нашла в элементах колесных арок, салона и модифицированном глушителе 1223 пачки беларусских сигарет. Ориентировочная рыночная стоимость изъятой контрабанды — почти 20 000 злотых (около 5100 долларов).

В отношении 35-летнего белоруса возбудили уголовное дело, ему грозит штраф. Сигареты и автомобиль изъяли.

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