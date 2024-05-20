Возвращавшиеся в Беларусь орлы вынуждены были изменить траектории полетов из-за войны в Украине 1 20.05.2024, 23:27

Исследование.

Редкий вид хищных птиц большие подорлики значительно изменили свое миграционное поведение при перелете через Украину во время российского вторжения в 2022 году. Об этом свидетельствует новое исследование. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые обнаружили, что орлы облетали регионы, затронутые войной.

В ходе исследования эстонские и британские эксперты следили за 19 птицами при помощи GPS-трекеров, когда пернатые возвращались в свои постоянные места гнездования в беларусском Полесье.

Исследователи из Эстонского университета естественных наук, Британского фонда орнитологии и их местные партнеры изначально прикрепили к птицам трекеры, чтобы просто отследить ключевые области, через которые те летят. Однако миграция орлов в марте 2022 года совпала с нападением России на территорию Украины, в итоге исследователи получили совсем другую, более любопытную информацию.

Данные GPS-трекеров показали, что большие подорлики не только совершали большие облеты территорий, где шли военные действия, но и сокращали количество остановок для отдыха и перекуса или вообще летели без остановок.

В результате, по словам команды ученых, потребовалось больше времени, чтобы добраться до мест размножения, и, вероятно, они потратили больше энергии, чтобы долететь.

«Это похоже на то, как если бы вы пробежали марафон, но у вас не было перерывов попить воды. А на финише кто-то попросил бы вас пробежать дополнительные семь или восемь миль», — рассказал Чарли Рассел из Университета Восточной Англии, соавтор исследования.

Отмечается, что самки возвращались в Беларусь из мест зимовки в Греции, а самцы — из Восточной Африки. Исследователи сравнили эти пути с 65 другими маршрутами, зарегистрированными у 20 таких птиц в 2018–2021 годах. Результаты показали, что после начала войны в Украине орлы пролетели в среднем дополнительно 53 мили (85 километров). По словам исследователей, каждая особь вынуждена была добавить к своему привычному маршруту дополнительные 155 миль (около 250 километров).

После вторжения России в Украину путешествие больших подорликов заняло в среднем на 55 часов больше, чем в предыдущие годы, при этом скорость полета самцов была ниже, чем до начала военного конфликта.

Также ученые отметили, что до войны 90% орлов останавливались на территории Украины, после вторжения это сделали только 32%.

Исследователи добавили, что эти результаты свидетельствуют о том, что люди могут недооценивать влияние военных конфликтов на природу, а ведь орлы подверглись сильному стрессу в очень важное для них время — в период размножения. Ученые предупредили, что такая ситуация может замедлить размножение пернатых, поскольку им может потребоваться больше времени для восстановления сил. Кроме того, это может повлиять на шансы на выживание детенышей, поскольку еда может быть менее доступной, когда те вылупятся из яиц.