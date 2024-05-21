Банду обезглавят: неожиданный прогноз спецоперации по устранению Путина 2 21.05.2024, 8:34

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В России могут начаться раскручиваться центробежные силы.

Вряд ли можно наедятся на переворот в РФ в ближайшее время, заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

«Я бы не надеялся на то, что будет какой-то переворот Поскольку Россия превратилась в банду, с ней надо и поступать так, как с бандой: ее нужно обезглавить и для этого провести некую спецоперацию по ликвидации Путина, а когда главаря не будет, будет не ясно, кому подчиняться», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Публицист считает, что в этом случае в России начнут раскручиваться центробежные силы и вся вертикаль начнет дрожать и сыпаться.

«И получится такая турбулентность! А что будет твориться на фронтах! Там будет не ясно, кому теперь подчиняться, кто верховный главнокомандующий – нету. И все посыплется, и этот бумеранг вернется в Россию», - заявил журналист.

Вместе с тем Сотник напомнил о том, что СССР, который был гораздо крепче нынешней РФ, не выдержал краха афганской авантюры, поэтому можно предположить силу, когда «украинский бумеранг вернется на родину».

«Он просто в клочья разорвет эту территорию», - добавил Сотник.