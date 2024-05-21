Ученые: С магнитным полем Земли происходит что-то странное 1 21.05.2024, 11:03

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Исследователи обнаружили необычные явления.

Возможно это не самый известный факт, но магнитное поле Земли имеет хвост. Когда солнечный ветер бьет по планете, он оставляет после себя своего рода длинную тень, которая тянется за Землей в виде хвоста. Он получил название хвост магнитного поля или магнитосферы Земли. Обычно этот хвост наполнен магнитными бурями, пишет Space.

В течение последних нескольких лет, согласно недавно опубликованному исследованию, ученые узнали о том, что магнитосферный хвост имеет свою загадку и она заключается в пропавшей магнитной буре.

Ученые обнаружили признаки магнитной бури, но не обнаружили бури, которая могла бы им соответствовать. Миссия NASA под названием MMS сейчас занимается разгадкой этого явления.

Миссия MMS состоит из четырех спутников, которые были запущены в космос в 2015 году. С тех пор спутники изучают магнитопаузу Земли, то есть границу региона, в котором доминирует магнитное поле нашей планеты. В магнитопаузе постоянно происходят пересоединения линий магнитного поля. То есть эти линии сначала собираются вместе, затем рападаются и снова происходит их соединение. Этот процесс создает шквальные потоки тепла и кинетической энергии.

Ученые называют эти шквалы суббурями. Спутники MMS обнаружили магнитное пересоединение суббури, но реальной суббури, сопровождающей это явление, не было. Суббуря должна была сопровождаться сильными электрическими токами и колебаниями магнитного поля, но спутники не обнаружили следов ни того, ни другого.

По словам ученых, они не изучали движение силовых линий магнитного поля в глобальном масштабе, поэтому вполне возможно, что эта необычная суббуря была очень локализованным явлением, которое удалось наблюдать миссии MMS. В противном случае это может изменить понимание учеными взаимосвязи между магнитным пересоединением на хвостовой стороне магнитосферы и суббурями.

В следующем году спутники MMS будут измерять магнитные пересоединения в реальном магнитном поле Земли, в то время как ученые на Земле будут проводить моделирование магнитного поля, чтобы понять, как оно себя ведет. Сравнивая эти два явления, ученые надеются, что смогут разгадать загадку и лучше понять точную взаимосвязь между магнитным пересоединением и событиями, которые оно вызывает.

Ученые считают, что вполне возможно, что существуют значительные различия между глобальными моделями конвекции хвоста магнитосферы для суббурь и магнитным пересоединением хвоста без суббури.