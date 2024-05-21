Россия массированно отбомбилась ФАБ по своим регионам 21.05.2024, 12:38

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И оккупированным территориям.

За последние три месяца российская военная авиация уронила 53 ФАБ (фугасные авиационные бомбы) на регионы РФ и оккупированные территории Украины, посчитала ASTRA.

Последний подобный случай, по информации издания, произошел 20 мая — самолеты ВКС сбросили сразу три авиабомбы на села Крутой Лог и Шебекино в Белгородской области.

До этого российские бомбы падали на пригород Белгорода в день обрушения многоэтажки — 12 мая. Две ФАБ-500 обрушились на поселок Разумное-54 с разницей в восемь часов. Место падения бомб расположено менее чем в 8 км от дома по улице Щорса, 55А, в котором в тот же день в результате попадания боеприпаса обрушился подъезд. Обе ФАБ зарылись в землю и не разорвались. Губернатор Вячеслав Гладков вскоре призвал местных жителей эвакуироваться на время проведения разминирования.

Согласно подсчетам The Insider, только в течение 2024 года на территории Белгородской области не менее 39 раз фиксировались нештатные падения российских авиабоеприпасов: 38 различных модификаций ФАБ и одной ракеты Ч-59. Как минимум дважды ФАБ падали в Белгороде.

В начале этого года российская авиабомба упала на село Петропавловка Воронежской области. Вследствие инцидента, случившегося 2 января, пострадали четыре человека, более 100 жилых домов получили разные повреждения. Также пострадали школа, дом культуры, здание администрации, пять легковых автомобилей и трактор.

Спустя всего несколько дней — 8 января — во время обстрела Украины российская ФАБ упала на город Рубежное в «ЛНР». Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали. Пятерых человек, включая двоих детей, направили в пункты временного размещения, остальные приняли решение переехать к родственникам и друзьям.

Подобные инциденты происходили и в прошлом году. Так, 20 апреля 2023-го в центральной части Белгорода взорвалась авиабомба, которую уронил на город российский военный самолет Су-34. В Министерстве обороны РФ назвали случившееся «нештатным сходом авиационного боеприпаса» и признали «повреждения жилых строений», не уточнив их количество. Также военное ведомство сообщило, что пострадавших якобы нет.

Губернатор Гладков, однако, в своем Telegram-канале написал, что в результате инцидента пострадали как минимум две женщины, а «на перекрестке одной из центральных улиц (Ватутина — Губкина. — TMT.) образовалась огромная воронка радиусом 20 метров». Глава региона также заявил о повреждении жилой инфраструктуры, автомобилей и линий электропередач.