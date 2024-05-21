«Это было не так»: легенда бокса назвал главную причину поражения Фьюри от Усика 21.05.2024, 13:12

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Интересные события происходили в углу британца.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис раскритиковал команду Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за ее действия во время боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность в том, что Цыганскому королю необходимо провести чистку в своем углу.

Об этом Льюис заявил в интервью порталу Boxing Social. По словам британца, Фьюри неправильно информировали о ходе поединка, уверяя боксера в том, что тот ведет в счете. Кроме того, после нокдауна в девятом раунде отец Тайсона попросил его не бросаться в атаку.

«Я считаю, что в углу Фьюри было слишком много голосов. Половину боя он смотрелся хорошо, ему пришлось боксировать, потому что Усик был очень взрывным. Тайсону следует уменьшить свой угол. Как по мне, главный в его углу – тренер Шугар Хилл. Однако Джон Фьюри после нокдауна настоял на том, чтобы Тайсон взял паузу. Они начали убеждать Тайсона в том, что для победы ему хватит лишь 12-го раунда. А это было не так. Ему нужен был нокдаун или даже нокаут», – сказал Льюис.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113.