закрыть
21 мая 2024, вторник, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Такер Карлсон стал пропагандистом на канале «Россия 24»

4
  • 21.05.2024, 15:43
  • 3,904
Такер Карлсон стал пропагандистом на канале «Россия 24»

В первом выпуске он обсуждал клещей.

Американский журналист Такер Карлсон стал пропагандистом на телеканале «Россия 24». Об этом пишут росСМИ.

Шоу TUCKER является совместным проектом его YouTube-канала и «России 24». В первом выпуске журналист обсуждал с экспертом клещей и болезнь Лайма, а также детали того, как протекает это заболевание.

Такер Карлсон — экс-ведущий американского телеканала Fox News. 6 февраля 2024 года он взял интервью у главы Кремля Владимира Путина.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Взять кремлевскую высоту
Взять кремлевскую высоту Владимир Халип
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов