Такер Карлсон стал пропагандистом на канале «Россия 24» 4 21.05.2024, 15:43

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В первом выпуске он обсуждал клещей.

Американский журналист Такер Карлсон стал пропагандистом на телеканале «Россия 24». Об этом пишут росСМИ.

Шоу TUCKER является совместным проектом его YouTube-канала и «России 24». В первом выпуске журналист обсуждал с экспертом клещей и болезнь Лайма, а также детали того, как протекает это заболевание.

Такер Карлсон — экс-ведущий американского телеканала Fox News. 6 февраля 2024 года он взял интервью у главы Кремля Владимира Путина.