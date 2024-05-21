Мишустин «включил Лукашенко» после того, как ему показали новую «Волгу» 7 21.05.2024, 17:18

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На премьере линейки новых автомобилей марки «Волга» произошел публичный скандал.

В Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» состоялась презентация линейки новых автомобилей марки «Волга».

Российскому премьеру Михаилу Мишустину представили новые модели: Volga С40, Volga К30, Volga К40. Однако внезапно выяснилось, что российские машины оказались полными копиями китайских марок Changan. Volga C40 выглядит как Changan Raeton Plus, Volga К40 - Changan Oushan X5, Volga К30 -Changan UNI-Z.

Более того, Мишустин заметил, что даже руль автомобилей сделан в Китае. Негодующий чиновник решил раскритиковать так называемые «российские модели» прямо на публике. Россияне даже не стали убирать шильдик с логотипом Changan с руля авто.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», - заявил обычно сдержанный российский премьер.

Напомним, в августе 2022-го года Лукашенко раздосадовало отсутствие отечественных составляющих в белорусской промышленности. В ходе осмотра мотоцикла, который производит «Мотовело», диктатор поинтересовался у руководства предприятия: сколько в ней комплектующих белорусского производства?

Из «своего» в мотоцикле оказался дизайн-проект, компановка и сборка комплектующих…

– Чего своего? – поинтересовался Лукашенко. – Фара чья? Щитки, двигатель…

Даже резина – все оказалось китайского производства.