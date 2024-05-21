В России начались учения по применению тактического ядерного оружия 6 21.05.2024, 18:35

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Учения проводятся по поручению Путина.

В Южном военном округе под руководством Генштаба вооруженных сил России начался первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На первом этапе отрабатывается подача ядерных боеприпасов для комплексов «Искандер», оборудование авиации ракетами с ядерным боезарядом — в том числе специально собранными ракетами «Кинжал».

Личный состав ракетных соединений ЮВО отрабатывает получение спецбоеприпасов, загрузку их в «Искандеры» и выдвижение в позиционный район для подготовки к пускам. Личный состав подразделений Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение авиационных средств поражения спецбоевыми частями и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Учения проводятся по поручению диктатора России Владимира Путина. Они были анонсированы 6 мая, однако точная дата начала учений не называлась. Утверждалось, что цель учений — практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Последнюю серию ядерных угроз Путин озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года. Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке в Украину западных войск, Путин заявил, что «возможных интервентов» будут ждать «трагические последствия». Такое развитие событий «грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации», говорил Путин.

США всерьез готовились к возможному ядерному удару России по территории Украины в конце 2022 года, сообщал ранее CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена. По их словам, ядерный сценарий для украинского конфликта рассматривался как реальный после серии поражений российской армии, которая к тому моменту сдала Харьковскую область и была вынуждена покинуть Херсон. Оценка была дана на основе «крайне чувствительных данных», которые получила американская разведка, утверждают источники CNN: рассматривалась возможность, что Владимир Путин использует тактическое ядерное оружие.

Предотвратить переход конфликта в ядерную фазу, по словам источников CNN, помогло подключение Китая и Индии, которые, в свою очередь, надавили на Путина.